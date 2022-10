Agne Kiviselg krooniti maailmameistriks: Sellel tiitlil on väge ja jõudu – see ei tulnud kergelt

“Praegu võib taas öelda klišee: neid tundeid on raske sõnadesse panna. Päris ausalt kohe! See võtab aega, enne kui päriselt kohale jõuab, et võin end lisaks Euroopa meistrile nimetada ka maailmameistriks – see kõlab lihtsalt täiesti pööraselt!” rõõmustas Kiviselg laupäeval Lõuna-Koreast Yeongjust, kui oli MMi kulla kaela saanud kuni 169sentimeetriste naiste bikiinifitnessis.