Pildigalerii ⟩ Rannajooksu pika puuga võitnu pakkus lõpusirgel publikule närvikõdi

Finiši järel põgusalt hinge tõmmanud võidumees ütles, et rajarekordiga rindapistmine teda kripeldama ei jää. “Olen õnnelik, et võitsin. Rajarekord ei tähenda suurt midagi, sest siin on võimalik hoopis kiiremini joosta – 30. minuti algusse,” arvas Allas. “Rajarekordile ma ei mõelnud. Esimesed kilomeetrid olid rahulikumad. Lõpus korra vaatasin, et kui normaalselt edasi panen, siis nibin-nabin rajarekordi piiri peale võib tulemus tulla.”