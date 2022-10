Pärnumaal sai kaks alaealist tüdrukut jõhkralt peksa

Eelmise nädala alguses toimunud jõhkrast peksmisest liigub somes ka video, mida veebipolitseinik palub mitte levitada.

Pärnu politseijaoskonna Pärnumaa piirkonnagrupi juhi Tõnu Kivise sõnutsi uurib politsei viimase nädala jooksul Pärnumaal toimunud kahte erinevat alaealiste peksmise juhtumit.

“17. oktoobril saime teate, et Pärnu linnas Vanapargis ja seejärel Pärnu jõe ääres lõid kolm alaealist tüdrukut, kaks neist 14aastased ja üks 15aastane, 13aastast tüdrukut, kellele tekitasid kehalisi vigastusi," teatas Kivis.

Sellest peksmisest levis somes jõhker video, kus oli näha, kuidas maas lamav tüdruk, kes ütles, et ta on juba küllalt peksa saanud ja ärgu teda rohkem löödagu, sai mitme minuti jooksul ründajatelt jalahoope kõhtu ja selga. Kaadri tagant kostuv noormehe ütles, et ohver on veel vähe saanud ja ta pole verinegi.

Eile sai politsei teate, et Pärnumaal Tori vallas asuvas korteris lõid 15aastane ja 14aastane tüdruk 12aastast tüdrukut, kes sai vigastusi..

Kivise sõnutsi pole õnneks kummagi tüdruku vigastused tõsised.

“Mõlema juhtumi kohta on teada, et lööjad ja kannatanu olid üksteisega tuttavad, kuid praeguse info kohaselt ei ole need kaks juhtumit omavahel seotud,” lisas ta.

Politsei alustas mõlema juhtumi suhtes kriminaalmenetlust asjaolude väljaselgitamiseks.

“Teeme koostööd nii lastekaitse, noorsootöötajate, lapsevanemate kui ka teiste erialaspetsialistidega, et sellised jõhkrad juhtumid ei korduks ja et nii vägivallatsenud noored kui ka kannatanud saaks vajalikku abi,” ütles Kivis.

Ühismeedias jagatakse ka jõhkrutsejate nimesid ning elukoha aadresse. Asjaosaliste sotsiaalmeediasse lisatud piltide alla on kirjutatud tuhandeid kommentaare, milles neid sõimatakse ja ähvardatakse.

Veebipolitseinik Elerin Tetsmann palub, et peksmise videot somes ei jagataks.