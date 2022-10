Videointervjuu ⟩ Kahe tüdruku jõhkra peksmise kohta kogutakse tunnistusi kümmekonnalt noorelt

Kivis mainis, et mõlemas juhtumis on kaks kahtlustatavat, keda üle kuulatakse. Ta lisas, et mõlema peksmise puhul võetakse ütlusi kümmekonnalt inimeselt, kes nägid peksmist pealt või on kursis peksjate ja ohvrite omavaheliste suhetega.

Politseiniku sõnade kohaselt on peksmistega seotud kaks eri seltskonda, kes on omavahel tuttavad, aga iga päev läbi ei käinud.

Politseiniku jutu järgi olid esialgsetel andmetel mõlema juhtumi puhul vägivallatsejad kained.

Kivise sõnutsi on mõlemas peksmises osalejad politseile varasemast tuttavad, aga mitte vägivaldse käitumisega. “Pigem on muret olnud koju mitteminekuga ja teada on muid väiksemaid rikkumisi,” ütles Kivis. “Meile on teada, et tülisid on varem olnud ühel kahtlustataval.”

Kivis rääkis luubi alla sattunud noorte iseloomustamiseks, et nad viibivad oma seltskonnaga palju vabas õhus, aga ei ole andmeid, et nad oleksid vägivaldsed. “Küll on neil lastel olnud mõni alkoholi tarvitamisega seotud rikkumine,” ütles ta, lisades, et politsei kontrollib üle sotsiaalmeedias levivad väited, nagu oleksid pahandusse sattunud noored varemgi häirivalt käitunud. “Uurime, kas nendest juhtumitest on jäetud teatamata,” lausus Kivis.

Mis saab peksjatest edasi? Kivise jutu järgi ootab neid karistus, kuid kiireid lahendusi otsitakse ka käitumisprobleemidele. “Karistus otsustatakse isikupõhiselt, vaadates, milline roll kellelgi juhtumis on ja kas keegi on varem midagi toime pannud,” ütles Kivis.

Ühismeedias jagatakse ka jõhkrutsejate nimesid ja elukoha aadresse. Asjaosaliste sotsiaalmeediasse lisatud piltide alla on kirjutatud tuhandeid kommentaare, milles neid sõimatakse ja ähvardatakse.

Kivis rõhutas, et mingil juhul ei tohi selliste juhtumite puhul asi jõuda omakohtuni ning uurimine ja karistamine peab jääma asjaomaste instantside pärusmaaks. “Omakohus ei lahenda probleemi. Vägivald tekitab uut vägivalda,” lausus ta.

Veebipolitseinik Elerin Tetsmann palub, et peksmise videot somes ei jagataks.