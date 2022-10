Video ⟩ Anu Lamp sajandi suurimast kirjandusmüsteeriumist

Tuglasel oli sel ajal palju lõpetamata novelle, nii ta mõtles välja tegelase Arthur Valdese ja kirjutas talle in memoriam nekroloogi. ““Kahju, et on lahkunud selline inimene” ja nii edasi,” rääkis Lamp. Ta mainis, et tollal oli Tuglas 33aastane, märgilises vanuses. “Analüüsis tema novelle, mainis, et kahjuks ta ei jõudnud temast midagi teada, võttis läbi, kelle juures ta oli käinud. Siis korraldas Siuru (kirjandusrühmitus, toim) Arthur Valdese haua kaunistamise oksjoni, mille tarvis Ants Laikmaa maalis “Araabia neiu”, mis kohe ka maha müüdi. Konrad Mägi tegi Valdesest portree,” seletas Lamp.