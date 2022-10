Väikeses kolmeruutmeetrises hauakambris leidus luidki ja eristada oli võimalik kaht kolpa. Mitu inimest sinna maetud oli, pole võimalik selgeks teha, sest kamber on varasemast segi pööratud ja rüüstatud.

Matmiskamber tuli välja kiriku põranda uurimise käigus. Uuring võeti ette, kuna pühakoja jalgealune kõikus. Põrandalauad on osalt pehkinud ja kogudus tahab need välja vahetada. Sedavõrd vana ja väärtusliku hoone puhul on enne ilmtingimata vaja teha põhjalik läbivaatus ja pidada plaani, sestap saagisid asjatundjad kiriku põrandasse kümmekond auku.