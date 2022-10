Kolumn ⟩ Mida teha lapspeksjatega?

Töönädal algas, vaadates videot, kus kaks tüdrukut peksavad Pärnus kolmandat rusikaga näkku. Teises klipis on ohver juba siruli ja 13aastasele jagatakse jalahoope. Õõvastav. Pekstu palub, et aitab – ta on juba küllalt saanud. Taamal ässitab poiss, et pange veel, isegi verd pole näha. Terror jätkub.