Pärnu soojuse hind tõuseb arvatust enam

Gren Eesti juhatuse esimehe Margo Külaotsa sõnutsi on kütuseturul aasta jooksul toimunud drastilised muutused ehk saadavuse vähenemisest põhjustatud kütuste hinnatõusud, millest ükski energiatootja ei ole puutumata jäänud. “Peame klientidele soojusvarustuse tagamiseks turuhindadega kaasa minema, et nende toad oleksid mugavalt soojad ning kraanist voolaks soe vesi,” põhjendas Külaots. Samal ajal lohutas ta, et Pärnu soojuse hind jääb tunduvalt madalamaks kui mõnes teises Eesti asulas, kus peamise kütusena kasutatakse näiteks gaasi.

Kuigi Gren kasutab kütmiseks enamasti hakkpuitu, on peale gaasihinna väga kõrgele tõusnud sellegi hind. Külaotsa väitel on aga Pärnu toasooja hind juba kümme aastat püsinud samal tasemel just tänu hakkpuidule. “Oleme aastaid töötanud ja teinud investeeringuid selle nimel, et toota Pärnus soojust kohalikust kütusest – peamiselt metsa- ja raiejäätmetest saadud hakkpuidust – ning kasutada gaasi nii vähe kui võimalik,” selgitas ta.