Sotsiaalkindlustusamet: Tähtis on vägivald lõpetada, mitte seda jagada

“Kannatanu vajab juhtunuga toimetulekuks tuge, kuid raske on taastuda, kui video juhtunust ei lase seda unustada,” põhjendas sotsiaalkindlustusameti (SKA) laste heaolu osakonna juht Ebeli Berkman. Lisades, et sellise sisu jagamine võib mõnele lapsele mõjuda hoopis päästikuna ja panna neid omakorda kellegi suhes vägivaldselt käituma, kogumaks samuti tuntust. “Tähtis on vägivald lõpetada, mitte seda jagada,” pani osakonna juht südamele.

Berkman soovitab lapsevanematel oma võsukestelt uurida, kas nood on teadlikud veebis ringlevatest alaealiste vahelist vägivalda sisaldavatest videotest ning küsida, mida laps sellest arvab. Seejuures on vanema roll aidata lapsel mõista, et sellise sisu jagamine on kannatanut taasohvristav.