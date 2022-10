Kahju, et õhinaga avatud kohvik uksed sulges. Kuid õhinaga tuleks lugeda raamatut, vaadata filmi või teatrietendust. Teha midagi hasartset, mille tulemiks olev emotsioon saabub peatselt. Õhinaga ei saa aga rajada ettevõtet: kohvikut või restorani, ööklubi või pubi. Võib küll õhinaga mõelda, et avan kohviku, see on äge, igasugu üritused, glamuur ja puha. Kuid kõik väline – mõnus miljöö ja hõrgud toidud – on vaid fassaad raskele tööle ja esialgu ka meeletutele kulutustele.