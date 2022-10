Vambola Paavo ⟩ Tankla aita … kui aitab

Kurbloolisus on see, et Eestis puudub igasugune kriisivaru, mis peaks olema. Kütust ladustatakse Soomes ja Rootsis ning pisut Eestis. Sõja korral on tanker vaenlasele Läänemerel suurepärane sihtmärk! Kodustest varudest selgelt kriisi korral ei piisa.