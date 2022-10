Valter Parve ⟩ Kas just peksupealinn, aga …?

Kas on kohusetunne võõras, kas ei osata keskenduda, kas ei saada aru lihtsamatestki emakeelsetest tekstidest, kas elataksegi arusaamisest, et heaolu ja mõnuelu iseenesest kätte kantakse jne. Allikad on erinevad, aga oht eluvõõrana üles kasvada on päriselt olemas. Kinnitus sellele on väga suur heitunud noorte (tuhanded ja tuhanded) arv – neil tuligi päris elu eest ära peitu pugeda, sest pole olnud toetavat õppimise, pingutamise ja hakkamasaamise kogemust.