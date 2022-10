Olaf Esna pajatab ⟩ Pärnus sündinud kultuuri- ja haridusminister Peeter Kreitzberg

Biograafialeksikone sirvides imestad tihti, et näe, kes jälle on Pärnus sündinud. Ja siis vahel mõtled – kui nad kõik oleksid sünnilinna jäänud, teinuks see Pärnu palju suuremaks linnaks, aga need “suurlinna tuled” on rohkesti meelitanud siit emigreeruma.