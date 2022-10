Meedias teravalt esile tõusnud teemal sõna võtnud arvukad oma ala asjatundjad, sotsiaal- ja noorsootöötajad, politsei- ja riigiametnikud tõdevad pea üksmeelselt, et probleem on palju sügavam. Kõnealused juhtumid on vaid jäämäe tipp.