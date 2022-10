Neljapaat teenis meresõudmise EMil hõbeda, Koppel ühepaadil pronksi

“Üle ootuste raske oli,” tunnistas Eesti kogenuim sõudja, kahekordne olümpiamedalist Endrekson finišis Pärnu sõudeklubi vahendusel. “Mõtlesin, et vesi on sile ja lihtsam kui eelmisel aastal, aga oli hoopis raskem. Suure lainega on kergem sõita ja aega puhata rohkem, nüüd oli tempo kõrge ja üsna intensiivne sõit. Andsime endast maksimumi, aga stardis oli pisut probleeme: me polnud kindlad, kui kaugel me stardipoidest olime ega tahtnud kaht minutit trahvi saada. Hispaanlased läksid väga täpselt ja sellega me kaotasimegi. Sama vahe jäi lõpuni, mille nad stardist meilt ära võtsid.”