Tervise- ja tööminister Peep Peterson: Lapsevanemadki vajavad abi ja õpetust, et toime tulla

Probleemi üks valus tahk on töötajate puudus. Riigil on juba kaua aega olnud mure, et lastekaitsespetsialiste ja psühholooge on vähe, nende töö on keeruline ja nad on üle koormatud. Nad ei jõua kõigi abivajajatest lastega tegelda.

Kiidan Pärnu linna, mis on olnud paljudes noorsootöö pilootprojektides suunanäitajaks, näiteks on ellu rakendatud mobiilse noorsootöö (MONO) projekt. MONO projekti raames käivad noorsootöötajad tegemas n-ö tänavatööd ehk töötavad kohtades, kus noored linnas liiguvad: rulapark, rand, bussijaam ...

Mobiilne noorsootöö on vajalik ning on suureks abiks noortega kontakti saavutamisel ja paljude probleemide ennetamisel. Samal ajal on selle ja teiste programmide kitsaskoht asjaolu, et enamik noortevaldkonnas tehtav tugineb projektidele, sest valdkond on tugevalt alarahastatud.

Teine valus tahk on vajadus lapsevanemaid koolitada: lapsevanemate oskused oma lastega hakkama saamisel erinevad, sest iga pere kasvatab oma last omamoodi. Lapsevanemadki vajavad laste kasvatamisel abi ja selleks kuluksid ära lapsevanemate abiprogrammid.

Kuidas jõuda selleni, et me lapsevanematena oleksime oma laste jaoks olemas? See pole kerge, sageli on tööd ja muresid palju ning aega nii vähe.