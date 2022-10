GALERII ⟩ Eesti spordi suurkuju pandi Pärnu jõge valvama

“Kui Heino praegu siin Pärnu jõe ääres seisaks, ütleks ta kindlasti, et kuldaväärt ilm trenni minekuks!” ütles ausamba projektijuht ja Kurveti kunagine paadikaaslane Are Eller. “Temal oli nii, et mida raskem ilm, seda kõvema treeningu pidi tegema, sest mõni konkurent sel päeval trenni ei läinud.”

“Heino oli Eesti aerutamise üks teerajajaid – unistasin, et saaks temaga ühte paati istuda,” tunnistas Eller, kes kündis viimaks Kurvetiga viis aastat ühes paadis vett. “Kui antaks välja tiitlit “treeningute maailmameister”, saaks Heino selle kindlasti endale – meeletu treenija, metsiku vastupidavusega. Ta oli mulle kõva treeneri eest: kui hakkasime koos sõitma, ütles ta, et see, mis ma siiani olen teinud, on kehakultuur, nüüd hakkame sporti tegema!”