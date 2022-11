Juhtkiri ⟩ Hämar lugu otsast lõpuni

Mäletame hästi, kuidas just vahetult enne Riho Tipu ametisse määramist nihutati spordi kureerimine tema abikaasa, toonase keskerakondlasest hariduse (ja spordi) abilinnapea Varje Tipu juhtimise alt teise abilinnapea Mart Järviku (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) haldusalasse. Juriidiliselt võis olla kõik korras, kuid avalikkuse kahtlusi, et tegu on korruptsioonihõngulise juhtumiga, see ei leevendanud.

Kuidagi ei saa meenutamata jätta Keskerakonda läbi aastate saatnud skandaalegi, kus ühes või teises omavalitsuses eelistatakse olulistes ametites erakonnale lähedal seisvaid või ustavaid inimesi.

Kuid Keskerakonda saatev kuvand pole konkreetsel juhul esmatähtis. Oluline on, miks Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, kes võtab lõpuks kogu vastutuse, on lasknud sellistel ilmselgelt kahtlust tekitavatel sündmustel aset leida.

Linnavalitsuses toimuv ja selle allasutuste juhtimine peab olema läbipaistev ja aus.

Pärnu Postimees kirjutas kaks aastat tagasi enne Riho Tipu ametisse kinnitamist juhtkirjas: “Toimetus on veendunud, et linnavalitsuses toimuv, rae allasutuste juhtimine peavad olema läbipaistvad ja ausad. Mitte ainult näiliselt, vaid päriselt.” Samuti soovitas toimetus Riho Tipul ümber otsustada ja jätta see töökoht vastu võtmata.

Toona opositsioonis olnud Reformierakonda esindav linnavolinik Väino Linde märkis oma arvamusloos, et kogu loo kohal levivat korruptsioonivingu minema ei puhu. “Isegi praeguse koalitsiooni abilinnapead kui muude poliitiliste ühenduste esindajad võivad juhtunu üle peenikest naeru pidada, sest Pärnu juhtimise kvaliteedi eest vastutab ju eelkõige linnapea,” kirjutas Linde.

Nüüd, kus uus koalitsioon on olnud ametis vaid mõni päev rohkem kui paar nädalat, Keskerakond jätkab opositsioonis ja abilinnapea Varje Tipp ametist prii, saame teada, et spordikeskuse juhi kohast jääb ilma Riho Tipp. Mis põhjusel? Kas ta ei saanud oma töökohustustega vääriliselt hakkama? Me ei tea seda, sest linnapea kinnitab küll töösuhte lõppemist Riho Tipuga poolte kokkuleppel, kuid lisab, et kumbki pool seda ei kommenteeri. Kokkuleppe kohaselt.