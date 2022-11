Annegrete Johanson ⟩ Kerge hukka mõista, keeruline mõista

Lapsed sünnivad siia ilma kõik võrdselt, ei ole nii, et keegi on halb ja keegi hea. Küll on tingimused ja keskkond, kuhu nad sünnivad, erinevad ja see võib saada saatuslikuks sellele, milliseks kujunevad lapse elutee ja valikud.

Kergelt võivad üle huulte tulla sildid „pätt”, „kriminaal”, „peksja”, kuid ilmselt ei ole keegi nendest eelnimetatutest hommikul ärganud mõttega, et täna ma lähen ja annan kellelegi peksa. Kõigel on eellugu, mis on selleni viinud. Ei saa olla nii, et kõik oli hästi ja siis äkki juhtus midagi, ootamatult. See on justkui lumepall, mis on pikemat aega veerenud, kuid millele pole osatud tähelepanu pöörata.