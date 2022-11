Häädemeeste mees pingutas ränkraskel maratonil ekskoondislase järel teise koha vääriliselt

See, et Pärnumaal kõrgeid mägesid pole, ei tähenda, et siinsed jooksumehed ei jõuaks meeletuid tõusumeetreid liduda. Häädemeeste valla mees Mario Maddison tõestas, et tema mägesid ei karda, ja saavutas Eesti ühel raskemal jooksumaratonil Trailhunt Vooremäe teise koha.