Jüri Jaanson ⟩ Ukraina sõja mõjuga eelarve

Tervishoiukriisist majanduskriisi ja Ukraina agressioonist julgeolekukriisi on olnud meie teekond ning kriiside tagajärjed mõjutavad meie riigi rahandust veel pikalt. Kevadel juba tuli sõjaaja julgeoleku lisaeelarve ja selge on, et riigi iseseisvuse ja meie turvalisuse tagamine on jätkuvalt teema üle teiste.