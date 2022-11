Intervjuu ⟩ Justiitsminister: Noorte peksjate kuhugi ärapanemine ei lahenda probleemi

Mul on hea meel teid Pärnu Postimehe toimetuses kohata. Aga tean, et meile intervjuu andmine pole ainus põhjus, miks te tee Tallinnast siia ette võtsite. Mis teid praegu Pärnusse tõi?

Kas need sisulised küsimused puudutasid noortevahelist vägivalda?

Mis te arvate, mis nendest tüdrukutest saab, kes peksmises nüüd süüdi olid? Käed raudu ja Kaagverre?

Nendega tuleb teha individuaalselt tööd. Meil on väga head programmid, mis aitavad noori nii vägivaldsest käitumisest kui sõltuvusprobleemidest võõrutada. Need ei ole muidugi kiired lahendused, üleöö mingisugust muutust ei toimu, aga see tähendab, et nende lastega tuleb süstemaatiliselt tegelda ja meil on omavalitsuses selleks olemas vastavad inimesed. Ka prokuratuuris on on väljaõppinud inimesed, kes tegelevad just noorte õigusrikkujatega. Nemad teavad, kuidas sellistele noortele läheneda, kuidas oma sõnum nendele kohale viia, aga noh, loomulikult see alati 100 protsenti ei õnnestu.