Nüüd saab osta ligipääsu ka ainult Pärnu Postimehe digisisule

“Tahame olla oma lugejate suhtes võimalikult paindlikud ja neile lähedal. Seepärast pakume nendele lugejatele, keda huvitab rohkem oma elukohas toimuv, maakondlike väljaannete digipakette,” lausus Postimees Grupi kliendihalduse ärijuht Enel Riisenberg. “Sealjuures on saanud Pärnu Postimees eraldi digipaketi, mille hind on võrreldes Postimehe digipaketiga soodsam.”

Pärnu Postimehe lugemisõigus 14päevase prooviperioodi jooksul maksab 1,99 eurot. Tavahind on 7,99 eurot kuu.

Riisenberg selgitas, et lugemisõigust saab kasutada üks inimene ja see ei ole reklaamivaba. “Kui inimesel tekib soov tarbida Postimees Grupi veebiportaalide sisu reklaamivabalt, on tal võimalus vormistada reklaamivaba digipakett, mis annab ligipääsu juba teistelegi portaalidele,” lisas Riisenberg.

Pärnu Postimehe digipaketti on võimalik vormistada siin.