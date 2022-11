Kihnu hiireküttide lõikused tõsteti troonile, kuremõrv jäi tagaplaanile

“Kahjuks on meil loomapidamiskultuuri tõttu endiselt palju koduta ja probleemseid loomi ning meie ühiskonnas on see vahel möödapääsmatu ja ainuke viis looma aidata,” selgitas ELSi juhatuse liige Geit Karurahu, et loomade eutaneerimine pole alati halb otsus. “Kuid loomasõpradele ja -kaitsjatele torkas teravalt silma ja jäi arusaamatuks otsus panna loomad magama kohe.” Kaheksa koera jäi varjupaika ja nendega tegeldakse, et uued kodud leida. ELSile teadaolevalt ei tuvastanud põllumajandus- ja toiduamet varjupaiga tegevuses rikkumist. “Õhku jäi küsimus, kas selline teguviis on eetiline,” ütles Karurahu.