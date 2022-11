Rain Jung ⟩ Mart Helme, ära tule Pärnu!

Pärnu on alati olnud uhke, et just siin loeti ette iseseisvusmanifest ja meie linnas sündis Eesti Vabariik. Nii hiljutistest kui varem ilmunud uudistest ajendatuna vaatasin Pärnust valitud riigikogu liikme Mart Helme tegemisi ja väljaütlemisi ning arvan, et Helme ei vääri uuesti Pärnus kandideerima riigikokku: see on tõeline oht Pärnu mainele.