Nädal pärast noorte peksujuhtumite avalikuks tulekut Pärnut külastanud justiitsminister Lea Danilson-Järg rääkis, et noori õigusrikkujaid on Eestis juba mõnda aega käsitletud kui abivajavaid lapsi. See on toonud tulemust: noorte õigusrikkumiste arv on kahanenud ja trellide taha satub alaealisi väga vähe.