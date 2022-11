Kui avastad end poksiringist

Aastaks 2030 on seatud üksjagu ambitsioonikaid eesmärke: ehitada valmis kiirraudtee, panna pöörlema meretuugenite labad, vähendada oluliselt sisepõlemismootoritega autode tootmist, digitaliseerida tööstus jne. Need teemad tekitavad elavat arutelu, vahel vastuseisu, aga need on teada-tuntud ja pidevalt esil. Avastasin mõne päeva eest veel ühe järgmise kümnendi alguseks seatud verstaposti.