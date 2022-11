Häädemeestel selgusid Pärnumaa surfimeistrid

Häädemeeste surfiklubi liikme ja võistluste korraldaja Triina Trei sõnutsi oli tükk tegemist, et võrdlemisi tuulevaesest sügisest leida üles need kolm päeva, mil mõõtu võtta. "Õnneks mõne hea päeva ja tormi suutsime leida. Muidugi mängis tuul meile vingerpussigi: mõneks etapiks sai liiga palju ja teiseks jälle vähe, aga kõigil olid võrdsed tingimused," rääkis ta.

Trei sõnutsi õnnestusid kõik etapid ilusasti ja korraldajal oli hea meel, et osavõtt oli nõnda suur. "Tore oli näha, et inimesed julgesid ennast muudeski distsipliinides proovile panema tulla. Mitmevõistlused on väga põnevad, sest nõuavad sportlaselt mitmekülgsust ja paindlikkust, samuti ei ole tulemused kergesti prognoositavad. Järgmisel aastal loodame isegi rohkem eri etappe ja asukohti lisada," avaldas korraldaja.