Tamme kirjeldusel sai tema korvipunumistöö alguse täiesti juhuslikult, kui üks tuttav küsis, ega ta tea kedagi, kes oskab korve valmistada. Nagu selgus, Tamm oli ise just see õige mees. Tema oli seda õppinud oma vanaema käest enam-vähem täpselt 50 aastat tagasi, kui oli 13aastane. “Vanaema tegi korve ja ütles, et poiss, mis sa siin niisama ringi jooksed, õpi ametit. Ja siin ma nüüd siis olen,” lausus Tamm. Praeguseks on ta seda ametit pidanud 20 aastat ja peab veel mõne, sest pensionini on veel paar aastat aega.