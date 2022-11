Brit Koppel ⟩ Eurotoetuse miljardid ootavad kasutamist

Oktoobri keskel kinnitas Euroopa Komisjon järgmise struktuurifondide perioodi, 3,37 miljardi euro suuruse eurotoetuste rakendamise kava. Esimesed toetusmeetmed on sealjuures juba taotlemiseks valmis, seega on paslik analüüsida, mida senise toetusperioodi rahadega korda on saadetud ja kuhu on sihitud uued toetusmiljardid.