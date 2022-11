Kooliraamatukogud ootavad annetusi

“Paljud Eesti kooliraamatukogud on hädas oma noortele lugejatele uute raamatute hankimisega. Raamatukogude aasta viimane veerand keskendub tulevikule ning lapsed on just need, kellest sõltub nii meie kultuuri kui kirjanduse ja raamatukogude käekäik eesootavatel aegadel,” ütles kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik Ülle Talihärm.