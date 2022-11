Loodus pakub turgutust hallusest hoolimata

November on end viimasel nädalal näidanud teada-tuntud küljest: hall, sombune ja vähese päikesepaistega. Hetketi võib keskpäeva õhtuga segi ajada. Iga päev kontoriseinte vahel istujal on praegu loodusega keeruline suhestuda. Tööle minnes on hämar ja koju naastes võib olla suisa pime. Julgustan siiski igal võimalusel väljas liikuma, sest see turgutab päikesenappuse kiuste.