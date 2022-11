EUROMÄNGU GALERII ⟩ Võrkpalliklubi treener usub, et kolm pärnakat võiks suvel koondise uksele koputada

Linnulennult 4000 kilomeetri kauguselt saabunud külalised on mullune Portugali hõbedasats, kuhu kuulub vaid kolm kohalikku pallurit. Rahvusvahelisest meeskonnast leiab viis brasiillast, kaks argentiinlast, mehhiklase, kuubaka ja lätlasest “meie mehe” Toms Švansi, kes aastaid pallis Eesti suvepealinnas, ent suundus selle hooaja eel Portugali pealinna.

Kui suur on Lissaboni tiimi eelarve, kas miljon? Sportingu statistik muheles ja ütles, et pisut väiksem. Võrdluseks: pärnakate büdžett jääb 200 000 euro tuuri.

Rohevalgetes särkides külalised alustasid bravuurikalt ja haarasid 10:4 edu. Kui mõni võis arvata, et viis korda rikkamad külalised sõidavad pärnakatest julmalt üle, siis avageimis see paika ei pidanud: geimi keskel oli tablool igati viisakas 14:18 ja lõpus 17:25. Pärnu fännisektor oli nähtuga rahul ja tänas pooltevahetusel noort satsi seistes ja kätele valu andes.