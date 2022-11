Osalusteatris jagavad inimeste lugusid näitlejad ja psühholoogid

Sari “Teaduse ja kunsti mängud” on neile, kes huvituvad enesearengust ja uutest kogemustest. Lavastuse vormis vaimse tervise sündmusest “Lood elust endast” on oodatud osa saama nii koolinoored kui täiskasvanud. Sarja korraldaja Heili Vaus-Tamm selgitas, et kes tahab, saab jälgida etendust kõrvalt, ja kel soov, võib omagi loo välja pakkuda ning lasta näitlejatel enda antud teemal improviseerida, kuidas parasjagu tunne on.