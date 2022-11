Andres Tölp ⟩ Segutorni kvartalis puhuvad uued tuuled

Olgugi et sealset tööstuspiirkonna ala on pehmelt öeldes olnud kole vaadata ja see oli isegi ohtlik, siis nüüd leiab sealt ilma liialdamata väga head toitu ja seltskonna koos progressiivse kultuurieluga. Kui paar aastat tagasi sai sellel teemal natukene kaasa räägitud ja plaane tehtud, siis nüüd võib tõdeda, et enamik neist on realiseerunud.