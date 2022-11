Toomas Kivimägi ⟩ Investeerimine on lihtne

Kui langenud hinnad on halb uudis neile, kes börsil on, siis on see väga hea uudis neile, kes tulevad: nad saavad sama kaupa (aktsiaid) märksa odavamalt. Näide: kui panga aktsia maksis eelmise aasta novembris 4,53 eurot, siis praegu saab selle 3,23 euroga ehk pea kolmandiku odavamalt. Kusjuures kaup pole grammigi kehvem kui aasta tagasi, pigem parem.