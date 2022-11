Tuleva suve suure noortepeo eelproovidega tehakse juba algust

Rõngu kandi kolmandat põlve pärimusmuusikut ja kahe tütre isa Martin Arakut tuntakse ka Kandle-Ossi nime all, kelle armastatud hobi on oma esiisade kombel rahvakandle mängimine.

Tuleva suve noorte suure rahvamuusikapeo juhtide toimkonnas on aga ridamisi ka Pärnumaaga seotud muusikuid ja pedagooge. Koondorkestrite etteasteid veab eest Krista Sildoja, akordionimängijate eest vastutab Kristel Laas, torupillide liigi assistent on Merike Paberits.

Ulla Helin-Mengel on noorte tantsupeo 2.–3. klassi segarühmade ja Ingrid Jasmin 5.–6.klassi segarühmade liigijuht ning tantsupeo sõnalise osa autor on kirjanik Indrek Koff. Noorte laulupeo lastekooride liigijuht on Ave Sopp ja sümfooniaorkestrite toimkonnas on tegev Kaspar Mänd.