Taskuhääling ⟩ Palverändurid selgitavad, miks nad uitavad nädalaid võõral maal

“Tunne sinu sees on see, mille pärast sinna minnakse. Seda rada käiakse sammhaaval, igaüks oskab seda teha. Nii lähevad kümned ja sajad kilomeetrid,” tunnistas mais sõbrannaga Portugalis rännanud Kadrin Kahu, kel tahtmine järgmisel korral ette võtta mägisem palverännutee.

Katriin Krimm asus oma teisele camino’le teadmisega, et see on parim puhkus. “Millal võtab inimene endale aja, et tundide kaupa kulgeda, vahepeal mitte midagi mõeldes? See on mingis mõttes kvaliteetaeg, kus sa ei tegelegi millegagi. Enamik inimesi sellist head tühjust paljud ei kogegi,” tõdes ta.