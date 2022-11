Eesti keeles on kes teab millal ja kust tulnud vanasõna “mõisa köis, las lohiseb”, mis ilmselgelt näitab maarahva suhtumist isandatesse, kelle esivanemad mõõga ja jõuga ennast maade valitsejateks sättisid. Kuid me oleme juba aastakümneid ise enda valitsejad ja ikka jääb mulje, et see suhtumine on jäänud kestma meie oma asjadegi suhtes.