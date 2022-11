Vaprus lõi käed uue peatreeneriga

Varem Tallinna FCI Levadiat, Nõmme Kaljut, Pärnu jalgpalliklubi ja Eesti U21 noormeeste koondist juhendanud 56aastane Prins on tulnud peatreenerina kolm korda Eesti meistriks. Mängijana on ta esindanud 20 korral meie rahvuskoondist.

Pärnu Vapruse juhatuse liige Karl Palatu ütles, et Prinsil on muljet avaldav kogemuste pagas, sealhulgas kolm meistritiitlit peatreenerina. “Niisama tähtis on, et meeskonna peatreeneriks asub taas pärnakas, kelle kogemusi linna esindusmeeskonna ja klubi arengus rakendada saame,” lausus ta.