Motomehed lõpetasid hooaja Gotlandi põrgus

Üle veerandsaja korra Gotlandi põrguks nimetatud võidukihutamisel startinud enduuroäss Nikopensius rääkis, et algaastatel oli see ühepäevane kross, kus põhiliselt võtsid üksteiselt mõõtu rootslased, kuid nüüdseks on sellest saanud mitmepäevane spordipidu, mis meelitab kohale teravate elamuste jahtijaid nii Euroopast, Austraaliast, Ameerikast kui Uus-Meremaalt.