Raavo Raadik ⟩ Lehmadega läks Pärnust Keskerakondki

Formaat on saadetel sarnane. Ühed küsivad, teised vastavad, eraldi sekka otsustamist, arupärimist ja umbusaldusavaldusi. Kuid korduvate teemade nagu riigikaitse ja eelarve pidev leierdamine vähendab vaatajanumbreid, ent rahvas vajab leiba ja vaatemänge.

Kui leivaga on Eestis lood kohati isegi nutused, siis vaatemänge pakutakse täie raha eest. Näiteks püüdis üks erakond viimati riigikogu infotunnis vaatajate hulka kasvatada labaste kirjeldustega laste kohta. Riigikogu esimees küll kutsus erakonda korrale, viitas laste heaolule, kuid erakonna esimees hõiskas: „Siin saalis midagi kinni mätsida ei õnnestu!” Ta unustas, et räägitakse lastest ja et õigusriigis mõistab õigust kohus, jättes endast ja kaaslastest mulje kui fotokirjeldusi nautlevast kiimalisest kambast.