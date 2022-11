Spordi lühiuudised

"Mõlemad tüdrukud näitasid ilusat stiili. Esimeses raundis oli kohe näha, et vastane on jõulisem, kuid Moones kohanes hästi ja ajastas löögid paremini," võttis võiduka matši kokku Invicta peatreener Henri Hiiemäe, kelle sõnutsi on Moones nüüd kolmekordne mõõduvõtu meister.

Pärnu motoklubi noorsportlane Joosep Pärn sõlmis lepingu Hollandi tiimi Pol Motorsiga. 16aastane pärnakas hakkab sealse klubi värvides Gas Gas tsiklil kihutama Hollandi võidusõitudel ja Saksamaa ADACi sarja võistlustel. "On uhke tunne, et mind usaldatakse. Teen omalt poolt kõik, et see usaldus end õigustaks," lausus mitmekordne Eesti meister oma fännilehel.