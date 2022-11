Uuslavastus ⟩ “Linda Vista” vaatab 50aastase mehe ellu

Lavastaja Andres Noormets toob sama nähtust silmas pidades välja teisegi mõiste, mis selleks aastaks välja müüdud etendust iseloomustab. See on “terminaator”, liikuv joon, mis eraldab planeedi keha valgustatud ja tumeda külje. “Jah, lisame üht- või teistsugust emotsiooni ja lugu võib olla juba krimiuudistes. See on kõndimine joonel, mille nimi on terminaator, mis on valguse ja varju vahel. Selle mõiste pealt on see kuulus tulnukaski ilmselt nime saanud,” selgitab Noormets.