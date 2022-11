Mõnel pool on maha sadanud juba hooaja esimene, märg lumi ja ülejäänud Eesti nurgad on valge teki ootuses. Näis, kauaks me jahedamapoolseid ilmasid tunda ja lumel sammuda saame. Loodus on aga selleks nädalaid, kui mitte juba kuid ette valmistunud ja kes valmis pole, elabki päev korraga.