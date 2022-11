Margit Rüütelmann ⟩ Kuidas lennutada õunasüda õigesse kasti?

Inimeste jaoks, kes ei ole varem mõelnud ega teadvustanud, mida jäätmetega tehakse või mis nendega üldse peaks tehtama, on see suur muudatus. Uuringute järgi koosneb keskmise Eesti segaolmekonteineri sisu praegu lausa kolmandiku ulatuses biojäätmetest. See tähendab, et inimestel on vaja väga tugevasti muuta oma harjumusi: kraanikausialune kapp tuleb natuke ümber korraldada ja mis veel tähtsam – tuleb ümber treenida lihasmälu, s.t kuidas harjutada kraanikausialuse kapi ust avades käsi õigesti ümber nii, et õunasüda ja banaanikoor tabaksid biojäätmete kasti.