Andres Metsoja ⟩ Rail Baltic on meile vajalikum kui eales varem

On meie enda kätes, kas me omavaheliste tühjade vaidluste asemel selle nii Eestile kui Euroopale vajaliku rongiühenduse valmis ehitame ja nii iseseisva Eesti säilimisele kaasa aitame.

Iga natukese aja tagant kerkivad Eesti avalikus debatis RB edenemisest rääkides esile küsimused: kas me selle projekti tarvis üldse Euroopast raha saame ja kas see tuleb oodatud mahus ja ajal? Mõistagi on need küsimused teemakohased, kuna tegu on avaliku raha ja sedavõrd kalli projektiga. Eriti arvestades, et millegi samalaadse rajamise kogemus meil seni puudub.