On 26. juuli varahommik, kell on 4. Tunnen läbi une mingit plõksu ja saan aru, et mu ase valgub märjaks. Piss see ometi olla ei saa, olen suutnud seda seni kontrollida. Tõusen püsti ja liigun vannituppa, veerada järel. Värisen üle keha ja lausun pisarsilmil pisikesele: “Palun, ära tule veel!”