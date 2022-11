Irina Talviste ⟩ Sisutu kättemaks

Umbusaldus on poliitikas üks mõjusamaid vahendeid. Tuleb tunnistada, et viimasel ajal on Pärnus seda avaldatud nii palju, et mõiste sisu hakkab devalveeruma. Poliitikud juba naljatlevad isekeskis, et umbusaldatakse ikka neid, kes pinnuks silmas või midagi teevad. Kui sa midagi ei tee, on umbusaldamiseks põhjust keeruline leida.