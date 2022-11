Video ⟩ Kuidas uss puu otsa saab? Mis asi on “brnn-brnn, üü-üü”? Vaadake, mille vastu lasteaialapsed uudishimu päeval huvi tunnevad?

Pirni rühma õpetaja Kristi Pihlaku sõnutsi on nende rühm liitrühm ehk küsijad on väga erinevas vanuses: leidub nii kolmeaastaseid põnne kui järgmine sügis juba kooli minevaid kuueaastasi.

“Kui Pärnu kolledž selle ideega minu poole pöördus, olin kohe nõus, sest õpetajana pean väga oluliseks, et lapsed oleksid uudishimulikud ja julgeksid küsida-uurida,” seletas Pihlak. “Näitasin lastele alguses president Alar Karise videot, kus ta tutvustas uudishimu päeva, ja selgitasin, et tegemist on Eesti presidendiga, kes on väga tark mees. Siis said lapsed võimaluse küsida kõike, mida nad tahaksid Pärnu kolledži tarkadelt õppejõududelt teada saada.”